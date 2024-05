Zahlreiche Personen stürmten am Freitag den Benediktiner Platz

Das Duo „de Klamoja“ sorgte beim ersten After-Work-Markt im Jahr 2024 für tolle Sounds. Adrian Klammer und Christoph de Roja heizten dem Publikum ordentlich ein. „Der After-Work-Markt feiert heuer sein fünfjähriges Bestehen und hat sich zu einem fixen Programmpunkt im Klagenfurter Event-Sommer entwickelt“, freut sich Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider über den Erfolg der Veranstaltungsreihe.

So geht es mit dem After Work Markt weiter

Am 31. Mai werden „Zurzeit zu Zweit“ auftreten, ehe die Veranstaltung bis August eine Pause macht und am 30. August sowie am 6. und 13. September weitergeht. DJ Am3LLO und DJ Dropstar begleiten jede After Work Markt Veranstaltung mit ihren Sounds im Vorfeld der Live-Acts.