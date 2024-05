Drogendealer wollten verdecktem Ermittler 1.000 Gramm Koks verkaufen

Wegen Suchtgifthandel stehen am Montag, dem 27. Mai, zwei Erwachsene in Klagenfurt vor dem Schöffengericht. Sie sollen in Villach mindestens 271 Gramm Kokain an einzelne Abnehmer verkauft haben. Darüber hinaus wird einem der beiden vorgeworfen, 1.200 Gramm Kokain und 1.000 Gramm Marihuana „in zahlreichen gewinnbringenden Einzelverkäufen an Dritte überlassen zu haben“, geht aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervor.

Beamten Drogen angeboten

Bei ihren Drogendeals liefen sie den Beamten am Ende genau in die Hände. Sie hatten nämlich im November 2023 einem verdeckten Ermittler des Bundeskriminalamtes 1.000 Gramm Kokain mit einem Kaufpreis von 40.000 Euro angeboten. Der Prozess ist für 1,5 Stunden anberaumt. Den Vorsitz hat Mag. Gerhard Pöllinger-Sorré.