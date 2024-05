Reisebus kracht gegen LKW: Drei Verletzte, Bub (9) muss ins Krankenhaus

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 14:14 / ©Feuerwehr Hartberg

Freitagabend war ein Reisebus mit 42 Insassen aus Tschechien auf der A2 in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Kurz nach 22 Uhr fuhr der 53-jährige Lenker vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf auf einen Lkw auf, der mit mehreren mit flüssigem Wasserstoff befüllten Flaschen beladen war. Durch den Zusammenstoß wurden drei Insassen leicht verletzt, ein neunjähriger Bub wurde zur weiteren Abklärung in das LKH Oberwart gebracht. Die Reisegruppe wurde in den Nachtstunden zur weiteren Betreuung zur Feuerwehr Bad Waltersdorf gebracht.

Wasserstoffflaschen wurden umgeladen

Während der Reisebus von einem Abschleppdienst von der Autobahn zu einem nahegelegenen Abstellplatz gebracht wurde, fuhr der Lkw mit einem Begleitfahrzeug nach Niederösterreich, wo die Wasserstoffflaschen fachgerecht umgeladen wurden. Der erste Fahrstreifen war für rund vier Stunden gesperrt.