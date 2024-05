Schüsse gemeldet: Polizei-Großaufgebot in Wien

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 14:54 / ©Adobe Stock/ Spitzi-Foto

Im dritten Wiener Bezirk sollen am Samstagvormittag zwei Schüsse gefallen sein. Dies meldeten Anrainer der Polizei, Zeugen sollen auch von „Knallgeräuschen“ gesprochen haben. Daraufhin kam es zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften in Wien-Landstraße .Mehrere Einsatzwägen der Wega und der Polizei waren vor Ort. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt.