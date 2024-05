EU-Wahldiskussion im Schloss Porcia war ein voller Erfolg

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 15:05 / ©BSA

Mit mehreren Dutzend Besuchern ein voller Erfolg war die EU-Wahldiskussion des Bundes Sozialdemokratischer Akademiker:innen, Intellektueller und Künstler:innen (BSA) im Schloss Porcia mit Kandidaten von vier der fünf Parlamentsparteien. Das von allen als sachliche Diskussion beurteilte Setting brachte unterschiedliche Standpunkte klar auf den Punkt.

Positive Rückmeldungen

„Wir freuen uns sehr über die durchwegs positiven Rückmeldungen auf unsere Wahldiskussion. Es war die beste Entscheidung, alle Parteien einzubinden, um die Unterschiede in der Ausrichtung für die Wählerinnen und Wähler klar zu machen“, erklären BSA-Villach-Vorsitzender Werner Albel, der geschäftsführende Vorsitzende des BSA Villach, Gerd Kurath, und Adi Lackner, Vorsitzender des BSA Spittal, nach der Veranstaltung am Freitagabend.

Nur ÖVP schickte niemanden

Es diskutierten Claudia Arpa von den Sozialdemokraten, Elisabeth Dieringer-Granza von den Freiheitlichen, Iris Glanzer von den NEOS und Michael Eschlböck von den Grünen.„Natürlich haben wir auch den Kandidaten der ÖVP eingeladen, der ließ sich aber aufgrund des zeitgleich stattfindenden VP-Wahlauftaktes entschuldigen“, so die drei Organisatoren des BSA.

Entscheidungshilfe für EU-Wahl

Am Ende der Diskussion waren die unterschiedlichen Standpunkte der Parteivertreter so klar erkennbar, dass sie auch als Entscheidungshilfe für die EU-Parlamentswahl am 9. Juni dienen können. Während Lackner für die Präsentation von EU-Fakten verantwortlich zeichnete, führte Kurath als Interviewer durch die mehr als einstündige Diskussion. „Auch, wenn klar ist, wie wir politisch ticken, haben wir keine Berührungsängste und die große Besucherzahl hat gezeigt, wie wichtig die Diskussion für die Menschen ist“, sind Lackner, Albel und Kurath überzeugt.