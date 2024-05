Sternfahrt nach Drobollach: Biken für den guten Zweck

Der Verein MENA – MenschenNah – kämpft vor allem gegen das Phänomen Einsamkeit. MENA

verbindet Menschen mit und ohne Behinderung, unterstützt in Not geratene Familien und bietet Menschen ohne Lobby sozialen Rückhalt und Hilfe an. Das Team aus motivierten Personen schaut nicht weg, sondern interessiert sich für das Schicksal anderer.