Lange Nacht der Forschung bot ein spannendes Programm für Groß und Klein

Den Besuchern wurde an der FH JOANNEUM Graz und an der FH JOANNEUM Kapfenberg ein Abend mit Rätseln der Wissenschaft, Experimenten zum Mitmachen sowie Einblicken in Labore und innovative Forschungsprojekte geboten. Groß und Klein konnten so in die faszinierende Welt der Wissenschaft eintauchen und ihren Wissensdurst stillen. Auch Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl war dabei und besuchte in Graz einige der insgesamt 42 Mitmachstationen der FH JOANNEUM, darunter das Studierendenteam Joanneum Racing Graz.

Forschungsrallye durch die FH JOANNEUM

Als besonderes Highlight gab es für Kinder und Jugendliche eine FH JOANNEUM-Forschungsrallye: An Stationen galt es Antworten auf Fragen wie „Wie gut kann eine Künstliche Intelligenz malen?“, „Wie funktioniert ein Computer auf Murmel-Basis“ oder „Was ist Upcycling?” zu finden. Neben vielen wissenschaftlichen Informationen kam damit der Spaß nicht zu kurz und spielerisch konnte so das Programm der FH JOANNEUM erlebt werden.

Höhepunkte in Graz und Kapfenberg

Zu den Höhepunkten der Langen Nacht der Forschung an der FH JOANNEUM Graz zählten unter anderem Flüge im Flugsimulator des Instituts Luftfahrt / Aviation, Fruchtkaviar und Sekunden-Erdbeereis zum Kosten im Food Processing Lab, oder die offene Boxengasse des Rennteams Joanneum Racing Graz. Für Begeisterung unter den jungen Besucher:innen sorgte eine spektakuläre Show des Instituts Biomedizinische Analytik mit rauchendem Trockeneis. Großes Interesse gab es auch rund um das Team des Sportwissenschaftlichen Labors der FH JOANNEUM Bad Gleichenberg, das sich in Graz auf die Suche nach der besten Fußballerin oder dem besten Fußballer gemacht hat. An der FH JOANNEUM Kapfenberg wurden den Besuchern Mitmachstationen zu Themen wie Cloud Computing, Künstliche Intelligenz oder innovative Geschäftsideen geboten. Kinder und Jugendliche durften unter Anleitung eigene LEDs löten oder 3D-Drucke erzeugen. Auch die Forschungslabore Energy Analytics and Solution Lab, Mobilitätslabor, Josef Ressel Zentrum für Zeitreihenbasierte Fehlervorhersage und -vermeidung und Smart Production Lab für Industrie 5.0 standen offen. Für große Aufmerksamkeit sorgte der bunte Pop-up Store der FH JOANNEUM am Campus der FH JOANNEUM Kapfenberg, wo sich Interessierte unter anderem über das Studienangebot der FH JOANNEUM informieren konnten.