100 Jahre: Am Samstag wurde im Strandbad Klagenfurt gefeiert

Sommer, Sonne, Wohlfühlen, Spaß haben und Genießen – all diese Attribute passen zum Klagenfurter Strandbad. Kaum eine Bürgerin oder ein Bürger, der nicht seine Sommertage dort verbracht hat oder es immer noch tut. Zum 100-jährigen Jubiläum haben die Stadtwerke Klagenfurt bei freiem Eintritt zu einem großen Familienfest eingeladen, inkl. riesiger Geburtstagstorte in Form des Strandbad-Hauptgebäudes, Kinderschminken, Zaubershow, einer eigenen Ausstellung und einer turbulenten Sautrogregatta mit musikalischer Unterhaltung.

©Helge Bauer Beim Kinderschminken war der Andrang groß.

Hochrangige Ehrengäste

Den Auftakt zum Geburtstagsfest bildete der offizielle Festakt, bei dem zahlreiche Gratulanten, allen voran die beiden Stadtwerkevorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig, Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig und Bürgermeister Christian Scheider anwesend waren. ORF-Kärnten-Moderator Bernd Radler führte durch das Programm, nachdem die Klagenfurter Band „SINN“ ihren eigens komponierten Strandbad-Song als musikalische Einleitung zum Besten gegeben hatte.

©StadtKommunikation/Hude Vertreter der Klagenfurter Stadtpolitik beim Festakt zu „100 Jahre Strandbad Klagenfurt“.

Ausstellung: „Legendär seit 1924“

Ein Höhepunkt des Vormittags war die Eröffnung der Jubiläumsausstellung „100 Jahre Strandbad Klagenfurt – Legendär seit 1924“. Sie wird den ganzen Sommer lang die enge Verbundenheit der Klagenfurter mit ihrem Strandbad zeigen. Das Landesarchiv aber auch zahlreiche Strandbadbesucher haben ihre Erinnerungen, Fotos und Geschichten dafür zur Verfügung gestellt. Einen ganz besonderen Moment stellte auch das Anschneiden der riesigen Geburtstagstorte dar, die optisch dem Strandbad nachempfunden war. Mehr als 500 Stück wurden an die Gratulanten verteilt.

©Helge Bauer Die Geburtstagstorte für das Strandbad konnte sich sehen lassen.

Stunts & Sautrogregatta

Mit atemberaubenden Stunts stellte sich BMX-Staatsmeister Kevin Böck als Gratulant ein. Im Anschluss an seine Show erfolgte der Startschuss für die spektakuläre Sautrogregatta. Nach einem spannenden Rennen der zwölf Teams gingen schließlich „Wasserschwein“ vor „Lotusblümchen“ und „Linderl Raketenblitz“ als Sieger hervor (Bestzeit: 1:13 Minuten).

©Helge Bauer Bei der Sautrogregatta fieberten alle mit.

Viel Action für Kids

Im Rahmen des Jubiläumsfests kamen vor allem die Kinder auf ihre Kosten: Sie tummelten sich beim Kinderschminken, drehten am Glücksrad und staunten bei der Zaubershow. Ein wahrer Magnet war auch das Wettrutschen nach dem Motto „Schlag den Promi“, bei dem Kevin Böck die Siegerzeit (20:45 Sekunden) vorgab, die allerdings schwer zu schlagen war. Die Auto- grammstunde mit den zwei KAC-Spielern Raphael Herburger (#89) und Simon Schwinger (#16) wurde ebenfalls kräftig genutzt.

©Helge Bauer Staatsmeister Kevin Böck zeigte wilde Stunts auf dem BMX.

Nostalgiepommes im Strandbad

Erinnerungen an die Geschichte des Strandbades und die Kindheit wurden auch kulinarisch wachgehalten: Gratispommes für alle Besucher ließen die Vergangenheit wieder lebendig werden. Auch der schönste Tag geht irgendwann einmal zu Ende. Viele der Besucher nutzen den „Bäderblitz“ für ihre Heimfahrt, der den ganzen Tag seine Runden zwischen Innenstadt und Strandbad drehte.

Persönliche Strandbadbeziehungen der Politiker

Das Strandbad begleitet Stadtoberhaupt Christian Scheider persönlich seit seiner Kindheit, bis heute ist er Stammgast: „Ganze Generationen von Familien verbringen ihre Freizeit hier, es ist ein besonderer Ort, an dem über die Jahre die Tradition geblieben und trotzdem eine sanfte Weiterentwicklung stattgefunden hat“, so Scheider. Vizebürgermeister Philipp Liesnig erklärte: „Nur zehn Minuten mit dem Rad von der Stadt entfernt finden wir einen der schönen Plätze, die es gibt.“ Stadtrat Max Habenicht bringt eine andere Perspektive ein: „Ich persönlich kenne das Strandbad in erster Linie aus der Sicht der Ruderer, der Blick vom Wasser hin zum Bad ist jedes Mal einzigartig.“ Stadträtin Constance Mochar bezieht sich auf die Familienangebote: „Mit dem Strandbad verbinde ich die vielen Angebote für Familien und Menschen jeden Alters. Für mich persönlich habe ich das Strandbad vor allem als Iron-Man-Teilnehmerin in Erinnerung. Die Stimmung in der Früh vor dem Schwimmstart im Strandbad ist mit Worten nicht zu beschreiben.“ Für STW-Vorstand Erwin Smole ist das Strandbad das emotionalste „Produkt“ der Klagenfurter Stadtwerke, das Wohnzimmer der Klagenfurter für alle Generationen!