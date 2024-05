Villacherin wurde beim Wandern ein Bär aufgebunden

Es war eine Wanderung, die der Villacherin Victoria Rogl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Sie war mit einem Bekannten unterwegs, als der sie ersuchte, allein ein Stück vorauszugehen, weswegen sie sich in der Nähe bequem auf einen Baumstumpf setzte. „Ich streifte ein Stück durch den Wald und prallte zurück, da stand plötzlich ein Bär vor mir“, schilderte sie jetzt exklusiv 5 Minuten.

Villacherin stellte sich tot

Die Gestalt sah so echt aus, dass sich die Villacherin in Panik auf den Boden warf und sich tot stellte. „Ich fürchtete, dass er auf mich losgehen könnte und blieb minutenlang starr am Boden liegen, wagte kaum zu atmen. Erst als ich merkte, dass sich das Wesen nicht bewegte und selbst starr blieb, wagte ich mich aus der Deckung“, so die Villacherin. Langsam näherte sie sich dem Bären und war erstaunt: „Das war ein Bär der sah so echt aus, als würde er mich gleich anspringen wollen.“

©Leserfoto Die Villacherin Victoria Rogl erlebte in einem Wald bei Hohenturn einen Schockmoment.

Geglückter Schmäh

Wenig Freude hatte sie mit ihrem Begleiter, der die Figur offensichtlich schon kannte und sie damit erfolgreich erschrecken konnte. Aber wer erschafft mitten im Wald die Figur eines Braunbären? Rogl: „Wir sind der Sache nachgegangen und haben erfahren, dass da in der Nähe ein Hobbykünstler lebt, der gerne im Wald Figuren aus alten Bäumen formt und wohl nach und nach aus der Gegend einen Zauberwald mit Zwergen und Wölfen schaffen könnte“, überlegt die Villacherin, die nun in Zukunft öfters dort Wanderungen unternehmen will.