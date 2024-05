Mit E-Bike überschlagen: Lenker (49) schwer verletzt

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 18:59 / ©ARA Flugrettung

Ein 49-jähriger Ungar fuhr gegen 13 Uhr mit seinem E-Mountainbike auf dem Forstweg von Zeutschach kommend in Richtung Rain. Auf der leicht abfallenden Strecke verlor der Lenker die Kontrolle und überschlug sich mit seinem Bike. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an der Schulter sowie im Brustbereich zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mittels Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde.