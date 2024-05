Mit 200 km/h unterwegs: Polizei stoppt jungen Raser

Am Morgen des 24. Mai fuhr ein 23-jähriger Pinzgauer mit seinem Pkw auf der Westautobahn zwischen Eugendorf Richtung Wien. Zivilpolizisten nahmen bei Eugendorf die Nachfahrt auf und stellten bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h eine Fahrgeschwindigkeit von knapp über 200 km/h fest. Das Ergebnis des Alkotests ergab, dass der 23-Jährige nicht alkoholisiert war. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und zeigen den Pinzgauer an.

Drogenlenker aus Verkehr gezogen

Am Abend des 24. Mai hielten Polizisten in Zell am See einen 30-jährigen Lenker an. Bei dem Pkw war die Stoßstange beschädigt, die Feststellbremse ohne Wirkung und das Fahrzeug erzeugte erheblichen Lärm. Einen Führerschein besaß der in Saalbach wohnhafte Bosnier nicht. Ein Drogentest beim Lenker zeigte einen positiven Wert auf Kokain und Amphetamin an. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, nahmen die Kennzeichen und den Zulassungsschein ab und zeigen den 30-Jährigen an.