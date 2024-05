Böller aus Auto geworfen: Zahlreiche Anzeigen in nur einer Nacht

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 19:45 / ©BMI/ Pachauer

So wurden zwei Alko- und ein Suchtgiftlenker angehalten und eine geringe Menge Suchtgift sichergestellt. Weiters wurden zwei Lenker ohne Führerschein und ein Probeführerscheinbesitzer mit 110 km/h bei erlaubten 70 km/h entlang der B1 erwischt. In Wels-West wurde ein Böller aus einem Pkw geworfen – auch hier wurde eine Anzeige erstattet. Zudem mussten noch 22 Verkehrsanzeigen und 20 Organmandate ausgestellt werden.

Schwerpunktkontrollen in Braunau

Am 24. Mai 2024 fanden in der Nacht Schwerpunktkontrollen an den Grenzübergängen im Bezirk Braunau statt. Dabei wurden unter 500 kontrollierten Fahrzeugen 150 Alkovortests durchgeführt – dabei konnten drei Alkolenker und fünf Suchtgiftlenker erwischt werden. Zudem mussten 23 Anzeigen nach dem KFG und FSG, 2 Anzeigen wegen Suchtmittel, 1 Anzeige wegen Pyrotechnik, 36 Organmandate, 5 Führerscheinabnahmen, 1 Kennzeichenabnahme wegen Lärm und 7 Sicherheitsleistungen verzeichnet werden.