Tag der offenen Tür im Biosphärenpark Nockberge

Das „Man and the Biosphere“–Programm (MAB) der UNESCO wurde 1971 gegründet und ist das erste zwischenstaatliche Umweltprogramm, das der Erforschung der Mensch-Umweltbeziehungen diente und über Fragen des reinen Umweltschutzes hinaus auch die Vereinbarkeit von Ökologie, Ökonomie und Sozialem untersuchte. Kern des Programms ist das globale Netzwerk der UNESCO-Biosphärenparks. In Österreich wird das Programm durch das MAB-Nationalkomitee an der Österreichischen Akademie der Wissenschaft betreut. (Informationen stammen von der UNESCO-Website)