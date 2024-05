Neue Galerie Graz beleuchtet die kontroverse Kunst von Janz Franz

„Weiß Du überhaupt, wer ich bin, Du Arschloch?“ – diese entscheidende Frage stellt Janz Franz auf einem Blatt des 39-teiligen Zyklus Die 8. Weihung. In der Steiermark werden wohl nur mehr wenige wissen, wer der Künstler war – und das, obwohl er mit einem der weltweit berühmtesten Steier befreundet war: Arnold Schwarzenegger war sein Lehrlingskollege in einer Grazer Baustoffhandlung und Janz war es, der ihm das erste Hantelset für zu Hause organisierte. Jahrzehnte später, als Janz nach einer Operation dauerhaft gelähmt war, war es Schwarzenegger, der ihm den elektrischen Rollstuhl finanzierte.

Über Janz Franz

Geboren 1946 in Graz, wurde Janz Franz in den 1960er-Jahren in der steirischen Landeshauptstadt sozialisiert, als sich dort eine aufstrebende lokale Rockszene etablierte, der steirische herbst gegründet wurde und das Forum Stadtpark seine legendäre Zeit hatte. Doch sein künstlerisches Erwachen kam erst später, nachdem er 1971 nach Salzburg ging, um als Kellner zu arbeiten. Mitte der 1970er-Jahre begann er dort autodidaktisch zu zeichnen und ab 1988, mit seiner Übersiedelung nach Grödig an den Fuß des legendenbehafteten Untersbergs, verschrieb er sich ganz der Kunst.

Die erste institutionelle Rückschau für den provokativen Künstler

In Graz selbst hat sich der Exil-Steirer jedoch rar gemacht. Otto Breicha zeigte ihn 1998 mit der Werkschau Detl und Nutl im Kulturhaus Graz. Es folgte 2003 eine Präsentation im Bildungshaus Schloss St. Martin, die wegen expliziter Darstellungen des weiblichen Geschlechtsorgans verhängt wurde. 2006 gab es eine kurze Präsentation auf der Akzenta Graz in der Messehalle. Die Neue Galerie Graz richtet dem vergessenen Exil-Steirer Janz Franz, der 2017 nach langjährigen gesundheitlichen Problemen verstorben ist, nun die erste institutionelle Rückschau aus. Als Sujet der Schau dient das Bild der Jungfrau aus seinem Zyklus der Sternzeichen. Es handelt sich um eine für ihn geradezu paradigmatische Darstellung der Frau als mythisches Wesen: starrer Blick, lange Vampirzähne, eine doppelt gespaltene Zunge, große Brüste und eine auseinanderklaffende Vulva, die aufgrund des keuschen Status’ des Sternbildes durchgestrichen ist. „Schau weg, Teppata!“, lautet der kontrapunktische Ausstellungstitel dazu, der einem anderen Werk des Künstlers entliehen ist.