Tragödie bei Ausflug: Mann (59) kippt von Fahrrad und stirbt

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 20:36 / ©LPD Steiermark

Am heutigen Samstag, 25. Mai, startete eine 8-köpfige Urlaubergruppe aus Deutschland mit ihren Fahrrädern von ihrer Urlaubsunterkunft in Fügen mit dem Tourenziel „Ganalm“ im Gemeindegebiet von Terfens. Nach einer Fahrzeit von knapp über zwei Stunden klagte ein 59-jähriger Gruppenteilnehmer bei der Bergfahrt plötzlich über Unwohlsein und hielt kurz darauf selbstständig an. Als er von seinem E-Bike steigen wollte, kippte er zur Seite um und blieb regungslos auf dem Forstweg liegen.

Reanimation erfolglos

Seine Kameraden eilten ihm sofort zur Hilfe, begannen kurze Zeit später mit der Reanimation und setzten den Notruf ab. Eine Polizeistreife traf um 12.06 Uhr am Vorfallort ein und brachte sofort ihren mitgeführten Defibrillator zum Einsatz. Mit Eintreffen des Notarzthubschraubers und der Bergrettung übernahmen diese die weitere Reanimation. Um 12.24 Uhr wurde die Reanimation vom Notarzt des Notarzthubschraubers erfolglos beendet. Im Einsatz standen ein Notarzthubschrauber, die Bergrettung Schwaz mit zehn Einsatzkräften, die Alpinpolizei und zwei weitere Polizeistreifen.