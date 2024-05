Sohn bei Forstunfall schwer verletzt – Vater musste alles mitansehen

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 20:43 / ©Pixabay

Am Samstagvormittag führten ein 40-jähriger Österreicher und dessen Vater in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Bichlbach Holzschlägerungsarbeiten durch. Gegen 10 Uhr war der 40-Jährige mit der Aufarbeitung eines Windwurfs mittels Motorsäge beschäftigt. Durch die Spannung bei der Durchführung des Trennschnitts schnellte der Windwurf hoch. Der Arbeiter wurde in weiterer Folge zwischen einem stehenden Baum und dem Windwurf im Bereich beider Beine eingeklemmt.

Sohn schwer verletzt

Der Vater befreite seinen Sohn mittels Motorsäge von dem Windwurf und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Mann von den Einsatzkräften geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Im Einsatz standen neben dem Notarzthubschrauber ein Rettungsteam, die Bergrettung mit fünf und die Freiwillige Feuerwehr Bichlbach mit 21 Einsatzkräften.