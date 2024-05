Flexibilität statt Zwang: Manfred Mertel kritisiert Reformpläne des KFV

Der Kärntner Fußballverband plant, ab der Spielsaison 2025/26 eine Ligenreform durchzuführen. Dazu haben in den letzten Tagen viele Vereine das „Kfvision-Team Mertel“ und Manfred Mertel persönlich kontaktiert und Bedenken zur Sinnhaftigkeit der Reform geäußert. Einige Maßnahmen würden die Situationen bedeutend verschlechtern, teils einen Spielbetrieb unmöglich machen.

Geplanter Pflichtbewerb stößt laut Mertel auf Ablehnung

Dies betrifft insbesondere den geplanten Pflichtbewerb in der Kärntner Liga (Unter 20 plus vier ältere Spieler) und den Unterligen (Unter 20 plus sechs ältere Spieler), der als Vorspiel vor der Kampfmannschaft ausgetragen werden soll. Es ist laut Presseaussendung von „Kfvision Team Mertel“ so, dass eine angedachte verpflichtende Meisterschaft für U20-Mannschaften in der Kärntner Liga und Unterliga nicht realisierbar sei, dazu würden in vielen Vereinen die personellen und finanziellen Ressourcen fehlen.

Zu frühe Vermischung der Generationen?

Dazu komme, dass sich immer mehr Jugendliche nach Absolvierung des U17-Bewerbes für die Kampfmannschaftsbewerbe reif fühlen. Es ist laut Mertel zu hinterfragen, ob die Spieler nach einem absolvierten U16-Bewerb bereits gesundheitsfördernd in einen flächendeckenden Erwachsenfußball eintreten können. Denn auch das aktive Fußballalter verlängert sich (trotz unterschiedlichem Trainingsstatus), eine zu frühe Vermischung der Fußballgenerationen könnte nicht zielführend sein.

Vereine würden sich mehr Flexibilität wünschen

„Die Vereine wünschen sich keinen Zwang, sondern mehr Flexibilität. Vor allem wünschen sich die Kärntner Vereine flexiblere Bestimmungen für den Spielbetrieb. Die Kooperationsregelungen sind zu verbessern, um für die Vereine praktikabler zu sein. Eine Änderung und Vereinfachung dieser Regelung ist ein dringender Wunsch der Vereine. Es dürfen einfach keine Spieler (ob jung oder alt) dem Fußballsport verlorengehen, bei vielen Bestimmungen muss es zu Vereinfachungen und Anpassungen kommen“, erklärt Mertel.

Neue Gruppeneinteilung sieht Mertel positiv

Dass in der Unterliga ab der Saison 2025/26 in drei Gruppen gespielt wird, findet Mertel im Sinne des Klimaschutzes und der Reduzierung der Fahrtkosten begrüßenswert. Er weist jedoch darauf hin, dass das Fahrtkostenproblem nicht auf die 1. und 2. Klasse verlagert werden dürfe. Denn bei nur noch drei statt vier Gruppen in der 1. Klasse (wie es derzeitig vom KFV geplant ist) ist es unweigerlich so, dass in der 1. Klasse weite Strecken zu absolvieren sind. Hier besteht weiterhin Diskussionsbedarf, die Vereine der 1. und 2. Klasse müssen umfangreich in die Reformfindung einbezogen werden.