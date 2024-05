Sonniger Westen, regnerischer Osten

Am Sonntag ist in Österreich wettertechnisch alles möglich.

Zumindest die Vorarlberger, Tiroler und Salzburger können sich am Sonntag über schönes Sommerwetter freuen: In der Westhälfte Österreichs bleibt es laut Geosphere Austria bis auf vereinzelte Quellwolken trocken und die Sonne scheint bei Temperaturen bis zu 26 Grad. Im Osten sieht die Vorhersage nicht so rosig aus: Schon am Vormittag ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen, es bleibt den ganzen Tag über unbeständig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.05.2024 um 21:32 Uhr aktualisiert