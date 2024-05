Wolken & Regen: Kein Sonntagswetter für Kärnten

Wolken und Regen sind in großen Teilen Kärntens am Sonntag zu erwarten.

Der Sonntag zeigt sich in Kärnten aus Wettersicht nicht von seiner besten Seite: Laut Geosphere Austria ziehen vor allem in Unterkärnten bereits in den Morgenstunden Wolken aus Südosten auf und bringen vereinzelt bereits am Vormittag Regen. Am Nachmittag erhöht sich die Regenwahrscheinlichkeit noch weiter. In Oberkärnten kommt es aber nur vereinzelt zu Schauern und es scheint immer wieder die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen morgen bei 22 Grad.