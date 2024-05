Steirisches Wort zum Sonntag: Regenschirme einpacken!

Veröffentlicht am 25. Mai 2024, 21:54 / ©5 Minuten

Bereits in der Früh erreichen die Steiermark am Sonntag laut Geosphere Austria einige Wolkenfelder und es kommt zu gewittrigen Regenschauern. Den ganzen Tag über bleibt das Wetter unbeständig, am Nachmittag kann es auch zu Gewittern kommen. Vor allem im Westen gibt es aber auch Sonnenfenster. Die Temperaturen bewegen sich von neun bis 22 Grad.