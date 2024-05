Nicht gesehen: Motorradlenker erlitt tödliche Verletzungen

Kurz nach 17 Uhr lenkte eine 25-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark am Samstag ihren Pkw von Gnas in Fahrtrichtung St. Stefan im Rosental. Im Freiland wollte die Lenkerin auf einem geraden Straßenabschnitt mit ihrem Pkw umdrehen. Dabei dürfte sie aufgrund der tiefstehenden Sonne den aus der Gegenrichtung herannahenden Motorradlenker übersehen haben. In der Folge touchierte der 40-Jährige seitlich den Pkw und kam zu Sturz. Sämtliche Bemühungen des Notarztes um das Leben des Verletzten blieben erfolglos. Der Motorradlenker aus dem Bezirk Südoststeiermark verstarb noch an der Unfallstelle.