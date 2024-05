Nicht mehr weitergetraut: Drei Deutsche aus Bergnot gerettet

Veröffentlicht am 26. Mai 2024, 06:36 / ©LPD Kärnten/KK

Am 25. Mai 2024 gegen 12 Uhr starteten drei befreundete deutsche Staatsangehörige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, im Alter zwischen 20 und 23 Jahren, im Gemeindegebiet von Ehrwald eine Wanderung zur Knorrhütte im Wettersteingebirge.

15 Meter abgerutscht

Auf dem Bergwanderweg mussten sie auch mehrere Schneefelder, Schotterrinnen und schlammige Abschnitte passieren. Auf einem Schneefeld rutschte eine 20-jährige Frau aus und konnte sich, nachdem sie ca. 15 Meter talwärts rutschte, im Schnee festhalten. Ein Begleiter stieg zu ihr ab und half ihr wieder auf den Weg zurück.

Taubergung geglückt

An einer Passage, die mit einem Stahlseil versichert war, traute sich die 20-Jährige dann nicht mehr weiter. Daraufhin setzte ein Begleiter den Notruf ab. Die Besatzung des Polizeihubschraubers konnte die drei in Not geratenen Bergsteiger und die Bergsteigerin lokalisieren und mittels einer Taubergung bergen. Die geborgenen Personen wurden leicht unterkühlt zum Einsatzraum der Bergrettung Ehrwald geflogen, wo sie mittels Decken und wärmenden Getränken versorgt wurden. Im Einsatz standen die Bergrettung Ehrwald mit 8 Einsatzkräften, ein Polizeihubschrauber und die Alpinpolizei.