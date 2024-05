Wohnhausbrand in Wetzelsdorf

Aus bislang ungeklärter Ursache brach Samstagfrüh, 25. Mai 2024, in einem Wohnhaus ein Brand aus. Kurz vor sieben Uhr wurden via Landesleitzentrale mehrere Polizeistreifen in die Ekkehard-Hauser-Straße gerufen, da der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten war.

28 Einsatzkräfte vor Ort

Die Berufsfeuerwehr Graz war mit 28 Kräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt und hatte beim Eintreffen bereits mit Löscharbeiten begonnen. Sämtliche Bewohner hatten das Haus zu dieser Zeit bereits eigenständig unverletzt verlassen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2024 um 08:19 Uhr aktualisiert