Gartenhütte brannte im Oberdorf von Untertweng

Am Samstag, dem 25. Mai, wurden die Florianis aus Untertweng und Radenthein gegen halb zwei Uhr nachmittags ins Oberdorf gerufen, wie die Freiwillige Feuerwehr Untertweng auf Facebook berichtete. Eine Gartenhütte war dort in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Hausbesitzer die Flammen bereits gelöscht. So mussten die Feuerwehren nur noch kleinere Glutnester löschen. Nach kurzer Zeit konnten alle wieder in die Rüsthäuser einrücken.

©Freiwillige Feuerwehr Untertweng