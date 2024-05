Totalschaden: Nach Sekundenschlaf gegen Aufpralldämpfer gekracht

Ein 40-jähriger Autolenker fuhr kurz nach Mitternacht auf der A14 in Fahrtrichtung Tirol. Auf Höhe des Ambergtunnels fuhr er auf der linken Spur und geriet aufgrund von Sekundenschlaf kurz vor der ersten Pannenbucht immer weiter nach links. In weiterer Folge fuhr er ungebremst gegen den Aufpralldämpfer der Pannenbucht. Die Wucht des Aufpralls löste beide Airbags aus und am Auto entstand ein Totalschaden. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Feldkirch verbracht.

Ambergtunnel war zwei Stunden lang gesperrt

Der Ambergtunnel musste in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, um 1.38 Uhr wurde die Sperre wieder aufgehoben. Im Einsatz befanden sich: das Rote Kreuz und ein Notarzt mit vier Fahrzeugen sowie zehn Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Rankweil mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften, die Polizei mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften sowie die Autobahnmeisterei Hohenems mit einem Fahrzeug und einem Mitarbeiter.