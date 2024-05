United World Games: Internationale Sportjugend in KÃ¤rnten zu Gast

Von 20. bis 23. Juni wird es in Kärnten international! Knapp 8.000 Teilnehmer aus 30 verschiedenen Nationen tummeln sich dann in Kärnten rund um die 28 Black Arena, wenn es heißt: „Eine Welt – Tausend Freunde“.

©wisthaler.com

25 Spielstätten in Mittelkärnten

Traditionell am dritten Juniwochenende wird Klagenfurt zum Treffpunkt der internationalen Sportjugend! Dann werden im Rahmen der United World Games (UWG) von 20. bis 23. Juni mehr als 25 Spielstätten im gesamten Mittelkärntner Raum zum Mittelpunkt sportlicher Höchstleistungen. Die meisten Austragungsorte sind in und um Klagenfurt angesiedelt, doch auch in Villach, Ferlach und Feldkirchen finden Wettbewerbe statt. In zehn Sportarten und insgesamt 56 unterschiedlichen Altersklassen werden dieses Jahr bereits zum 18. Mal die UWG-Champions gekürt.

©loidlphotos Der Nachwuchs der Sportakrobatik Spittal an der Drau kann sich sehen lassen.

Eröffnung am 21. Juni

Mit einem actiongeladenen Programm von lokalen und internationalen Akteuren werden die Spiele am Freitag, 21. Juni, im Wörtherseestadion feierlich eröffnet. Zu sehen sind heuer unter anderem erstmals die Nationalteam-Turner der Sportakrobatik. Mit von der Partie sind außerdem die Klagenfurter Fahnenschwinger, der Trommlerchor St. Veit und BMX-Sportler Kevin Böck. Mit Tanzkult Austria und Dancepoint sind auch preisgekrönte Klagenfurter Tanzschulen dabei. Ein großes Feuerwerk, das vom Stadionrasen aus abgeschossen wird, beschließt den Abend.

©wisthaler.com

Einzug mit Nationalhymne

Ein besonderer Moment für alle Teilnehmer ist die Präsentation des eigenen Landes, welche heuer umrahmt von der jeweiligen Nationalhymne passieren wird.