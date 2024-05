Bezirksjugendbewerb der Villacher Florianis steht an

Am 8. Juni

Am Samstag, den 8. Juni, steht der Bezirksjugendleistungswettbewerb der Feuerwehrkommandos Villach-Stadt und Villach-Land an.

Bewerbe in verschiedenen Kategorien

Um 10 Uhr geht es am Sportplatz in Ferndorf mit dem Hissen der Bewerbsfahne los. Danach folgen der Gruppen- und Einzelbewerb, wo sich die jungen Florianis in verschiedenen Kategorien miteinander messen. Dabei werden sie für den Ernstfall geschult und auf die Zukunft als aktive Mitglieder der Feuerwehren Villach-Stadt und Villach-Land vorbereitet. Die Wettkämpfe werden bis ungefähr 15.30 Uhr dauern, um 16 Uhr folgen die Siegerehrung und die Ergebnisbekanntgabe.

Unterstützung erwünscht

Die Feuerwehrkommandos Villach-Stadt und -Land sowie die veranstaltende Feuerwehr Ferndorf freuen sich auf viele Besucher, die den Feuerwehrnachwuchs bei den Bewerben fleißig anfeuern und unterstützen.