Grazer Team holt Gold bei internationalem Notfallmedizin-Wettbewerb

Veröffentlicht am 26. Mai 2024, 09:56

Der Wettkampf fand von Freitag auf Samstag statt, wobei gleich zwei Mannschaften des KAGes und Meduni Graz Wettkampfteams ihr K√∂nnen eindrucksvoll unter Beweis stellten und ein Team sogar den ersten Platz in der K√∂nigsklasse „Internationale Notfallteams mit Arzt“ erzielen konnte. Die multiprofessionellen Vierer-Teams, bestehend aus Medizinstudierenden, Jungmedizinerinnen und Pflegerinnen, meisterten eine Vielzahl komplexer Szenarien unter enormen Zeitdruck. Diese reichten von einem Massenanfall von Verletzten, der Versorgung eines kritisch kranken Neugeborenen, √ľber eine anspruchsvolle Kinderwiederbelebung bis hin zur Behandlung mehrerer Schwerverletzter nach einem Blitzschlag. ‚ÄěNeben fachlichem Wissen und technischen Fertigkeiten ist es besonders unser Teamwork, das wir regelm√§√üig trainieren und das unser Team auszeichnet‚Äú, betont Teamleiter Dr. Bernhard Kowalski die Bedeutung der interdisziplin√§ren Zusammenarbeit.

Das Erfolgsgeheimnis des Teams liegt in ihrer gro√üen Leidenschaft f√ľr die Notfallmedizin, regelm√§√üigem Training und herausragendem Teamgeist. Der Wettbewerb bot neben den lehrreichen und aufw√§ndig inszenierten Szenarien auch wertvollen internationalen Erfahrungsaustausch. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse flie√üen direkt in die t√§gliche Arbeit der jungen Medizinerinnen und Pflegerinnen ein und werden im Rahmen von Team- und Notfalltrainings an Kollegen weitergegeben. KAGes-Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark, Vorstand f√ľr Finanzen und Technik Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA und die Rektorin der Medizinischen Universit√§t Graz, Assoz. Prof.in Dr.in Andrea Kurz, sind stolz auf ihr Team und gratulieren herzlich zu diesem beeindruckenden Erfolg.