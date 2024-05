Höchste Fischtreppe Europas: Bahn frei für die Fische in der Drau

Mit einem Tag der offenen Tür im Verbund-Kraftwerk Feistritz-Ludmannsdorf wurde am Samstag, dem 24. Mai, am „World Fish Migration Day“ die neue Fischwanderhilfe an der Drau feierlich eröffnet. Mit der Fertigstellung der Fischtreppe konnte ein ökologischer Meilenstein erreicht werden: Auf ihrer gesamten Länge von 160 Kilometern ist die Drau nun erstmals seit 80 Jahren wieder komplett für Fische durchlässig. Investiert wurden in das Projekt, das mit 26 Metern Höhenunterschied gleichzeitig die höchste Fischtreppe Europas ist, 4,1 Millionen Euro.

Wanderfische können ihre natürlichen Routen nutzen

„Der nun durchgängige Fischlebensraum an der Drau ist von zentraler Bedeutung für den Naturschutz. Er sichert die Biodiversität und fördert gesunde Fischpopulationen. Durch den Bau von Fischaufstiegshilfen wird gewährleistet, dass Wanderfische ihre natürlichen Routen ungehindert nutzen können. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zum ökologischen Gleichgewicht und zum Erhalt unserer heimischen Artenvielfalt“, so Naturschutz-Landesrätin Sara Schaar.