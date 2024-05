Starkregen, Hagel, Sturm: Hunderte Feuerwehrleute im Unwettereinsatz

Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den Bereichsfeuerwehrverbänden Feldbach standen im Großraum Oberdorf am Hochegg und im Labilltal im Einsatz. Wie Abschnittskommandant Manfred Lebler aus dem Einsatzstab der FF Oberdorf am Hochegg informierte, waren einzelne Ortsteile der Gemeinde Kirchberg an der Raab massiv von Überflutungen betroffen (Radersdorf, Schönberg, Mehlteuer und Petersdorf II in der Gemeinde St. Marein bei Graz). Binnen kurzer Zeit fielen laut Aussagen der Bevölkerung rund 70 Liter Regen, begleitet von Hagel. Dutzende Keller wurden überflutet und Straßen massiv verschlammt.

Einsätze dauern weiter an

Aufgrund der Überflutungen bzw. Verschlammungen kam es auch zu partiellen Straßensperren der L272 und L245. Im Einsatzraum Oberdorf standen 19 Feuerwehren mit 220 Einsatzkräften und im Labilltal sechs Feuerwehren mit 90 Einsatzkräften im Einsatz. Seit den frühen Sonntagmorgenstunden stehen die Einsatzkräfte wieder im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen.