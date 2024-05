Hochzeitsvorbereitung: Richard Lugner fastet und sportelt in Kärnten

Am 1. Juni ist es wieder einmal so weit: Der Baulöwe und Society-Star Richard Lugner tritt zum sechsten Mal vor den Traualtar. Die Glückliche ist diesmal „Bienchen“ Simone Reiländer, die mit ihren 42 Jahren fast 50 Jahre jünger als der 91-jährige Bauunternehmer ist.

Volles Fastenprogramm in Maria Wörth

Um für die anstehende Hochzeit in Form zu kommen, absolviert Lugner gerade ein Fitness- und Gesundheitsprogramm am Wörthersee, wie er einem Wiener Medium in einem Interview berichtete. Im Hotel Vivamayr in Maria Wörth unterzieht er sich einer Franz-Xaver-Mayr-Kur, einer Fastenmethode, die der „Sanierung des Darms“ dienen soll. Auch Fahrradfahren und eine Sauerstofftherapie stehen täglich am Kurprogramm des 91-Jährigen. Seine Verlobte hingegen verbringt die Zeit vor der Hochzeit mit ihrer Schwester in Italien.

Hochzeit in Wien

Standesamtlich heiraten werden Mörtl und Bienchen am 1. Juni im steinernen Saal des Wiener Rathauses, die kirchliche Segnung wird erst am 12. Oktober, einen Tag nach Lugners 92. Geburtstag, im Stephansdom stattfinden. Gegenüber MeinBezirk.at gab Lugner bekannt, dass es sich um seine letzte Hochzeit handeln wird.