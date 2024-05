13-Jährige vermisst: Familie und Freunde suchen verzweifelt nach Ilvy

Ilvy (13) aus Rosental an der Kainachwird vermisst.

Rosental an der Kainach

Ilvy (13) aus Rosental an der Kainachwird vermisst.

26. Mai 2024

„Wir bitten um Mithilfe“, so der verzweifelte Hilferuf, die 13-jährige Ilvy aus Rosental an der Kainach zu finden. Die Schülerin gilt seit Freitagnachmittag als vermisst. Seitdem habe es keinen Kontakt mehr zu dem Mädchen gegeben, ihr Handy sei aus. „Seit Freitag 16 Uhr wird die 13 jährige Ilvy aus Rosental vermisst. Ihre Familie und Freunde suchen verzweifelt nach ihr“, heißt es im Posting, das mittlerweile bereits hunderte Male geteilt worden ist. Hinweise können laut Beitrag auch direkt an die Telefonnummer 0664 4509527 gerichtet werden.

Suchaktion bisher erfolglos

Die Freiwilligen Feuerwehren Rosental und Mooskirchen waren am Samstag bereits zu einer Suchaktion ausgerückt. Diese verlief bisher jedoch erfolglos. Auch die Polizei ist bereits über den Fall informiert.

Österreich findet euch

Auch die Plattform „Österreich findet euch“ hilft bei der Suche nach der 13-Jährigen. Die Schülerin soll zuletzt eine graue Jogginghose, ein weißen Adidas T-Shirt und eine weiße Handtasche getragen haben. Ilvy ist rund 1,65 Meter groß und trägt eine Zahnspange. „Jeder Hinweis ist wichtig und hilft uns eine vermisste Person wieder zu finden!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2024 um 12:06 Uhr aktualisiert