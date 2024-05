Safe Space für Bienen: Schleppe Brauerei gibt Bienenvölkern ein Zuhause

Am 26. Mai ist der österreichweite Tag des offenen Bienenstocks. Dieser Aktionstag soll der Öffentlichkeit einen Einblick in die Bienenstöcke selbst, aber auch in die Ernte und naturbelassene Weiterverarbeitung geben. Außerdem soll die Imkerei im Allgemeinen für Jung und Alt erlebbar gemacht werden. Bienen sind unverzichtbar für unsere Nahrung und unsere Gesundheit. Allerdings führen die Zerstörung von Lebensräumen, zunehmende Monokulturen in der Landwirtschaft sowie der Pestizideinsatz zu einem enormen Bienensterben.

©LVBK/Grausberg/KK Brauer Matthias Matschek und regionaler Verkaufsdirektor Brau Union Österreich Werner Kresse mit Geschäftsführerin der LVBK-Bienenzucht GmbH Nicole Kummer

Ein sicherer Platz für Bienen

„Für uns war und ist es ein großes Anliegen, Bienen einen sicheren Platz zu bieten. So haben zwei Bienenvölker seit Kurzem im Hopfengarten ihr neues Zuhause gefunden. Bienen sammeln in einem Radius von ca. drei bis vier Kilometern eifrig Pollen und Nektar. Daher ist die Schleppe Brauerei, welche am Stadtrand von Klagenfurt liegt, umgeben von Wäldern und Wiesen ein Ort mit reichlichem Nahrungsangebot,“ erklärt die Geschäftsführerin des Landesverbandes Nicole Kummer. Für die Bienenvölker in der Schleppe Brauerei ist Imkermeister Thomas Schaar gemeinsam mit seinem Kollegen Imker-Facharbeiter Kajetan Kreutz verantwortlich.

©LVBK/Grausberg/KK Im Hopfengarten der Schleppe Brauerei wohnen nun Bienen.

Zukunftsausblick: Honigbier?

„Schleppe Bier wird aus regionalen Rohstoffen für die Region gebraut. Regionalität und Nachhaltigkeit werden durch Projekte wie die Bienenpatenschaft gelebt. Bereits im Mittelalter gab es Honigbier und wer weiß, vielleicht gibt es künftig auch ein mit Honig verfeinertes Bier aus der Schleppe Brauerei“, überlegt Brauer Matthias Matschek schon passende Rezepturen.