Billigste Lebensmittel viel teurer: Manche Preise fast verdoppelt

Im März-Jahresvergleich lässt der Preisdruck bei billigsten Lebensmitteln zwar etwas nach, die Preise sind allerdings auf einem hohen Niveau festgefahren. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei sieben Supermärkten und Diskontern in Wien zwischen März 2023 und März 2024.

Einkaufskorb um 43,3 % teurer geworden

Seit Beginn der Teuerungswelle im September 2021 sind die billigsten Lebensmittel kräftig in die Höhe geschnalzt – um durchschnittlich knapp 44 Prozent. Seit September 2021 gab es – bis auf Tafeläpfel – durchgehend nur Preissteigerungen bei den einzelnen Produkten, bei manchen haben sich die Preise fast verdoppelt. Penne-Nudeln sind im Zweieinhalb-Jahresvergleich um 90 Prozent teurer geworden, Mehl um rund 88 Prozent und Kartoffeln kosten im Vergleich sogar um bis zu 103 Prozent mehr.

März-Jahresvergleich: Preisdruck lässt nach

Im März-Jahresvergleich sind die billigsten Lebensmittel etwas billiger geworden (minus 3,3 Prozent). Kostete ein Einkaufskorb mit 40 billigsten Lebens- und einigen Reinigungsmitteln im März 2023 noch knapp 76 Euro, so sind es jetzt rund 73 Euro. 23 von 40 Produkten sind im Jahresvergleich März 2023 bis März 2024 um bis zu 28,9 Prozent günstiger geworden. Unter anderem Sonnenblumenöl. Vier Produkte blieben auf demselben Preisniveau wie im Vorjahr: Mineralwasser, Dosenbier, Mischbrot, und Bohnenkaffe. Dreizehn sind um bis zu 27,4 Prozent teurer geworden. Kartoffeln sind davon betroffen. Die AK Wien hat die Grundpreise von 40 Lebens- und Reinigungsmitteln des wöchentlichen Bedarfs in sieben Wiener Supermärkten und bei Diskontern (Hofer, Lidl, Penny, Spar, Billa, Billa Plus, Interspar) erhoben und verglichen.

Teurere Marken-Produkte erneut teurer geworden

Die ohnehin teureren Marken-Drogeriewaren und Marken-Lebensmittel kosten nun wieder mehr. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor vom April in Onlineshops und jeweils drei Filialen von insgesamt fünf Drogerie- und Supermärkten. Billigste Drogeriewaren sind im April-Jahresvergleich hingegen günstiger geworden. Billigste Drogeriewaren kosten in den Onlineshops von Bipa, DM und Müller im Jahresvergleich April um durchschnittlich 15,1 Prozent weniger. In den Geschäften sind die Preise um durchschnittlich 8,9 Prozent gesunken. Marken-Drogeriewaren sind zwischen April 2023 und April 2024 im Durchschnitt über die erhobenen Onlineshops von Bipa, DM, Müller, Billa und Interspar um 4,2 Prozent teurer geworden. Marken-Lebensmittel kosten nun über die erhobenen Onlineshops von Billa und Interspar um 7,3 Prozent mehr. Die AK Wien hat die Preise von jeweils 31 billigsten Drogeriewaren des wöchentlichen Bedarfs vom 9. bis 18. April in jeweils drei Filialen von Bipa, DM und Müller sowie in deren Onlineshops erhoben. Die Arbeiterkammer hat außerdem 31 Marken-Lebensmittel in den Onlineshops von Billa und Interspar am 2. April erhoben sowie vom 2. bis 4. April die Preise von 99 Marken-Drogeriewaren in den Onlineshops von Billa, Interspar, Bipa, DM und Müller.