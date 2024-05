Klimabonus 2024: In diesen Kärntner Gemeinden bekommt ihr weniger Geld

Bis zu 200 Euro waren es im vergangenen Jahr, heuer sind es bis zu 290 Euro pro Person: Der Klimabonus fällt dieses Jahr immerhin etwas höher aus. Doch nicht jeder bekommt gleich viel ausbezahlt, denn der Klimabonus wird regional gestaffelt. Wie viel Geld es gibt, ist ganz davon abhängig, wo man wohnt. Auch dieses Jahr wird die Auszahlung erst im Herbst starten, da Menschen erst anspruchsberechtigt sind, wenn sie mehr als die Hälfte des Jahres in Österreich mit einem Hauptwohnsitz gemeldet sind.

Zwischen 145 und 290 Euro

145 Euro, 195 Euro, 245 Euro und 290 Euro: So hoch fällt der Klimabonus aus – je nach Wohnort, wie sich von selbst versteht. Womit hängt die Staffelung nun zusammen? „Die regionale Staffelung beruht auf der Urban-Rural-Typologie und den Güteklassen für den öffentlichen Verkehr (ÖV-Güteklassen). Hierbei wird bewertet, wie gut öffentliche Verkehrsmittel in einer Gemeinde verfügbar sind. Auch Einrichtungen wie weiterführende Schulen, Krankenhäuser und Bezirkshauptmannschaften werden herangezogen“, heißt es vom Bundesministerium. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass je besser die Infrastruktur ist, desto weniger Geld bekommt man.

„Wer klimafreundlich lebt, dem bleibt mehr vom Klimabonus“

Genau darauf beruht auch die Idee hinter dem Klimabonus. Das Bundesministerium erklärt: „Im Oktober 2022 hat Österreich ein neues Kapitel für den Klimaschutz aufgeschlagen: Mit der Ökosozialen Steuerreform hat klimaschädliches CO 2 (Kohlendioxid) einen Preis bekommen und klimaschädliches Verhalten teurer gemacht. Um die Preiserhöhungen auszugleichen, fließt das zusätzliche Geld aus der CO 2 -Bepreisung direkt an die Menschen zurück: in Form des Klimabonus. Aber ab jetzt gilt: Wer auf klimafreundliches Verhalten setzt, dem bleibt mehr vom Klimabonus im Geldbörsel.“ In anderen Worten, die Tankpreise sind bekanntlich ja stark gestiegen. Der Klimabonus soll diese Erhöhung ausgleichen und die Personen aber wiederum dazu ermuntern, auf ein klimafreundliches Verhalten zu achten – dazu würde zählen, auf das Auto zu verzichten.

So viel Geld gibt es in den Kärntner Gemeinden

So weit, so gut. Die meisten Kärntner Gemeinden fallen aufgrund ihrer Infrastruktur in die letzte Stufe. Ihre Bewohner bekommen daher den vollen Klimabonus in Höhe von 290 Euro. Die Voraussetzungen für die Auszahlung des Bonus sind noch dieselben wie letztes Jahr. Nun soll eine Liste jener Gemeinden folgen, in welchen man in Kärnten weniger als 290 Euro bekommt. Eine Karte zeigt dir übrigens, wie viel vom Klimabonus du in diesem Jahr bekommst.

So viel bekommt ihr: 195 Euro gibt es in: Klagenfurt

245 Euro gibt es in: Oberdrauburg Spittal an der Drau Afritz am See Treffen am Ossiacher See Villach Arnoldstein Finkenstein am Faaker See Feistritz im Rosental Krumpendorf am Wörthersee Pörtschach am Wörthersee Ebenthal Feldkirchen St. Veit an der Glan Althofen Wolfsberg St. Andrä im Lavanttal



4 Stufen bei Auszahlung Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro. In welche Stufe deine Region aktuell fällt, siehst du auf dieser Statistik Austria Karte.