Theater, Musik & Kunst: Das wird der Kultursommer in Kärnten

Von illustren Theaterinszenierungen, Opernabenden, Klassikkonzerten mit Weltstars,

internationalen Gitarrenklängen und zeitgenössischem Tanz bis hin zu Ausstellungen

namhafter Künstler: Das Kulturprogramm in der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge gibt es bereits seit Jahrzehnten. Am 2. Juni wird die Saison 2024 eingeläutet. Unter dem Motto „Strahlkraft pur: KULTUR!“ verwandeln die teilnehmenden Kunst- und Kulturschaffenden von 14 bis 18 Uhr den Stadtpark in Spittal vor dem Renaissanceschloss Porcia in eine Freiluftbühne. Bei freiem Eintritt wird ein hochkarätiges Programm geboten.

©Kari Die Kulturschaffenden freuen sich schon auf die Veranstaltung.

Unterschiedliche Genres werden bedient

Künstler aus den unterschiedlichsten Genres – Musik, Theater, Tanz und Kunst – präsentieren ihr Programm für den heurigen Kultur-Sommer. Mit dabei sind: Musikwochen Millstatt, La Guitarra esencial, Theaterwagen Porcia, Komödienspiele Porcia, Kultur Forum Amthof mit der Sommeroper Amthof, Albecker Schlosstheater, Kunstverein millstART, Andrea K. Schlehwein + NETZWERK AKS, [FKc] FORUM KUNST contemporary und die Künstlerstadt Gmünd.

Kindern Kultur vermitteln mit Chagall

Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderstück des Theaterwagen-Ensembles um 14 Uhr. Mit der Künstlerstadt Gmünd tauchen Kinder in die farbenfrohe Zirkuswelt des berühmten Malers Marc Chagall ein, dessen Werke bis Ende September in der Stadtturmgalerie in Gmünd ausgestellt sind, und verwandeln sich beim Kinderschminken selbst in Clowns, Löwen und Seiltänzerinnen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Für Slow Food-Kulinarik sorgen Winzer Harald Lagger aus Millstatt, Familie Schneider von der „Milchgenusshütte – Schneider-Lex-Hof“ aus Seeboden sowie der Soroptimist Club Spittal Millstättersee. Der Serviceclub, der sich für in Not geratene Frauen und Mädchen sowie Familien einsetzt, wird Imbisse aus Produkten vom Bio- und Vitalbauernhof Bacherhof in Millstatt anbieten. Veranstalter des Kultursommer-Auftakts ist die Tourismusregion in Kooperation mit dem Tourismusverband Spittal.

Kulturradeln mit Polizeieskorte

Der Tourismusverband Seeboden veranstaltet am 2. Juni ab 9.30 Uhr im Klauberpark einen Biketag. Um 13 Uhr startet im Rahmen des Biketags das Kulturradeln nach Spittal zum Kultursommer-Auftakt. Treffpunkt ist bei den Parkplätzen im Seezentrum. Die Polizei begleitet den Radausflug, damit auch die Kleinsten sicher unterwegs sind.

Infos Kulturradeln Kulturradeln nach Spittal: 13 Uhr – Abfahrt Seezentrum

Rückfahrt: 15:30 Uhr und 17:30 Uhr – Abfahrt vor dem Schloss Porcia