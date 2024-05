Tanzevent in Klagenfurt: Public Moves findet im Landhaushof statt

Renommierte internationale wie lokale Dozenten geben jeweils um 17.00 und 18.45 Uhr Tanzinteressierten jeden Alters und Levels Einblicke in unterschiedliche Tanzstile. Gemeinsam mit dem Ersten Präsidenten des Kärntner Landtages Reinhart Rohr, Gerlinde Wohlauf von Österreichische Lotterien und den beiden international renommierten Tänzer Sadé und Kristina Alleyne von Alleyne Dance stellen Anna Hein, Fio Losin und Rio Rutzinger das diesjährige Public-Moves-Programm in Klagenfurt vor. Im Anschluss an die Begrüßung eröffnen Sadé und Kristina mit ihrer mitreißenden Klasse Afro-Fusion, in der sie afrikanische Stile mit zeitgenössischen Tanzbewegungen verschmelzen. Den zweiten Teil des Eröffnungstages gestaltet der Tänzer und Choreograf Valentin Alfery mit Treasure Flow, worin er die wichtigsten improvisatorischen Elemente der Street– und Clubdance-Szene der letzten vier Jahrzehnte erkundet.

Fokus auf Barrierefreiheit

Von African Dances bis HipHop zu Yoga und zeitgenössischem Tanz: Zusammen mit Daybee Dorzile aka Daybee Dee, Mani Obeya, Lenio Kaklea oder Ziya Azazi kann dank dem verstärkten Fokus auf Barrierefreiheit wirklich jeder neue oder vertiefende Eindrücke gewinnen. In Klagenfurt wird am 3. Juni von 17 bis 18.15 Uhr die Klasse „Every.Body.Pleasure“ von Leonie Humitsch in österreichische Gebärdensprache (ÖGS) übersetzt werden.

Du möchtest teilnehmen?

Anmeldungen zu Public Moves sind jeweils einen Tag vor Kursbeginn ab 11 Uhr vormittags über den Kalender oder telefonisch unter +43 1 523 55 58 19 möglich. Ist eine Klasse als „ausgebucht“ markiert, so besteht die Möglichkeit, vor Ort noch einen Restplatz zu bekommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2024 um 17:30 Uhr aktualisiert