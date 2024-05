Waffen-Arsenal zu Hause: 58-Jährige bedrohte Sohn und Ex-Frau

Der Mann hatte am Mittwoch, dem 15. Mai 2024, gegen 12 Uhr seine Ex-Ehegattin mit dem Umbringen bedroht. Doch das war noch nicht alles. Am Samstag, dem 25. Mai, gegen 23 Uhr drohte er in einer WhatsApp-Nachricht seinen eigenen Sohn mit Verstümmelung, sollte er jemals wieder an die Wohnadresse des Vaters kommen.

Waffen-Fund in Wohnhaus

Die Polizei rückte zum Wohnhaus des 58-jährigen Ex-Gatten aus. Im Zuge der freiwilligen Nachschau stellten die Beamten antike Waffen, Messer, Schwerte beziehungsweise Säbel, sicher – und das, obwohl gegen den Mann ein aufrechtes Waffenverbot bestand.

Teils geständig

„Der Mann zeigte sich bei den Einvernahmen teils geständig“, teilt die Polizei mit. Gegen den 58-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde zudem wegen gefährlicher Drohung und Nötigung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.