Zwei Kätzchen in Laube entdeckt: Mutter wurde erfolgreich angelockt

Am gestrigen Samstag, den 25. Mai 2024 erreichte die Tierrettung Steiermark ein Anruf aus Birkfeld. Die Finder entdeckten eine Streunerkatze mit zwei Jungtieren in ihrer Laube und schafften es, diese zu sichern. „Als wir am Fundort eintrafen, waren nur noch die Kitten gesichert, da die Katzenmutter sich befreien konnte. Somit stellten wir eine Katzenfalle auf. Uns war es sehr wichtig, die Katzenmama auch zu sichern, damit sie ihre Kleinen versorgen kann“, berichtete die Tierrettung.

Tierretter zielten auf „natürlichen Instinkt“

Für das Überleben von neugeborenen Kätzchen ist es nämlich sehr wichtig, dass sie Erstmilch von ihrer Mutter bekommen. Die Kleinen brauchen das Kolostrum, um ihr Immunsystem aufzubauen, sowie als Energie- und Nährstoffquelle. So können sie am wahrscheinlichsten überleben und wachsen, erklären die Tierexperten. „Wir haben die Kitten in der Katzenfalle platziert, um die Mutter mittels ihres natürlichen Instinkts anzulocken. Nach über einer Stunde war unsere Mission erfolgreich und alle drei wurden gesichert. Wir brachten sie in die Arche Noah, wo man sich liebevoll um sie kümmert und sie richtig versorgt werden“, resümiert die Tierrettung von der erfolgreichen Rettungsmission.