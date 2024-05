Jetzt fix: KFC kommt nach Villach!

KFC kommt nach Kärnten! Das steht bekanntlich ja schon länger fest. Die Fast-Food-Kette rund um frittiertes Hühnchen arbeitet schon länger an der Eröffnung in Klagenfurt. Das Eröffnungsdatum hat sich allerdings schon mehrmals verschoben und so herrscht langes Warten für alle KFC-Fans in der Landeshauptstadt. 5 Minuten berichtete.

KFC-Doppelpack in Kärnten

Jetzt die noch besseren Neuigkeiten für Fans der Kette: KFC kommt sogar im Doppelpack nach Kärnten. Wie 5 Minuten exklusiv herausgefunden hat, soll neben Klagenfurt auch ein Restaurant in Villach eröffnet werden. Das teilte das Unternehmen kürzlich in einem recht unscheinbaren Posting einer Stellenausschreibung mit. „Neueröffnungen in Villach, …“, heißt es darin.

Wird aus „Mci“ am Hauptplatz ein KFC?

Nun, fix ist also, dass die Fast-Food-Kette auch in die Draustadt kommen wird. Jedoch stehen hinter dem Wann und Wo noch Fragezeichen. Gerüchten zufolge könnte KFC in die Räumlichkeiten des ehemaligen McDonald’s am Villacher Hauptplatz ziehen. Das konnte aber bislang noch nicht offiziell bestätigt werden. Wir halten euch am Laufenden!

So könnte der neue KFC aussehen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2024 um 19:24 Uhr aktualisiert