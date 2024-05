Prügel-Attacke wegen Drogendeal: Täter ausgeforscht

Veröffentlicht am 26. Mai 2024, 19:34 / ©5 Minuten

Aber zurück zum Anfang: Der damals 18-jährige Villacher wurde am helllichten Tag, am 27. Jänner 2024, gegen 15 Uhr bei der Draulände von mehreren Angreifern verprügelt. In seinem Schock konnte er keine Angaben zu dem Vorfall machen. Ein Spaziergänger konnte damals fünf Männer beim Weglaufen beobachten. 5 Minuten berichtete.

Tatverdächtige ausgeforscht

Nach intensiven Ermittlungen konnten Beamte der Polizeiinspektion Villach-Hauptplatz zwei junge Männer (18 und 19 Jahre alt, beide sind in Villach wohnhaft) als die Täter ausforschen. Mit Faustschlägen und Tritten hatten sie dem heute 19-Jährigen schwere Kopfverletzungen zugefügt. Außerdem forschten die Polizisten auch einen 17-jährigen Jugendlichen aus Villach aus, der die Tat beobachtete, aber auch nicht zu Hilfe eilte.

Tatmotiv geklärt

Das Tatmotiv konnte ebenso geklärt werden. „Zu der Tat kam es, da der 18-jährige Iraker dem 19-jährigen Villacher am 20. Jänner 2024 Cannabiskraut verkaufen wollte. Der Villacher gab dem Iraker das Geld, dieser übergab die Ware jedoch nicht. Daraufhin begab sich der Villacher zum Geschäft der Familie des Irakers in Villach und schlug dort mit einem Stein die Glasscheibe der Eingangstüre ein“, teilt die Polizei mit.

Doch kein „klärendes Gespräch“

An jenem Jänner-Tag hatten die beiden sich schließlich zu einem „klärenden Gespräch“, bei dem auch der 17-jährige Villacher und der 19-jährige Iraker anwesend waren, verabredet. Dieses Zusammentreffen endete allerdings in einer schweren Körperverletzung. Alle vier Personen wurden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.