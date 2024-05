Biker (60) war kurz „unachtsam“, stürzte und schlitterte gegen Wagen

Gegen 13.30 Uhr fuhr der 60-jährige Urlauber aus Deutschland mit seinem Motorrad auf der Plöckenpass Straße (B 110) im Gemeindegebiet von Oberdrauburg bergwärts in Richtung Kötschach-Mauthen. Dabei geriet er gemäß eigenen Angaben aus Unachtsamkeit in einer leichten Kurvenkombination zu weit nach rechts und touchierte dabei an der Leitschiene. In weiterer Folge kam er zu Sturz und schlitterte mit seinem Motorrad auf der Fahrbahn gegen den entgegenkommenden Wagen, gelenkt von einer 71-jährigen Frau aus Kitzbühel/Tirol.

Hubschrauber im Einsatz

Der Motorradlenker erlitt dabei Verletzungen und musste nach ärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.