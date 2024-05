Junge Wirtschaft präsentiert Nachfolgestrategie

In den kommenden Jahren stehen in Österreich voraussichtlich bis zu 51.500 Unternehmen vor einer Betriebsübergabe. Das entspricht 23 Prozent aller Arbeitgeberunternehmen und betrifft über 692.000 Arbeitsplätze. In der Steiermark steht bei etwa 6.400 Unternehmen in den kommenden Jahren eine Betriebsübergabe an. Erfolgreiche Betriebsnachfolgen sind für den Standort von zentraler Bedeutung wie WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz, JW- Bundesvorsitzende Bettina Dorfer-Pauschenwein und WU-Prof. Dr. Reinhard Prügl bei der Präsentation der Nachfolgestrategie betonen.

51.500 Übergaben bis 2029

Der Erfolg von Betriebsnachfolgen ist für den Standort von zentraler Bedeutung: Bis 2029 stehen in Österreich rund 51.500 Unternehmen zur Übergabe an – das ist fast jedes vierte Arbeitgeberunternehmen (23 Prozent). „Scheitern Nachfolgen, drohen massive Verluste für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort. Denn an diesen Betrieben hängen mehr als 692.000 Arbeitsplätze. Sind Betriebsnachfolgen hingegen erfolgreich, ist das ein Gewinn für ganz Österreich: Erfolgreiche Übergaben erhöhen laut KMU Forschung Austria zu 61 Prozent den Umsatz der Betriebe und schaffen zu 36 Prozent neue Arbeitsplätze“, so Schultz bei der Präsentation der neuen Nachfolgestrategie. „Angesichts der sich abzeichnenden Nachfolge-Welle muss sich die Politik rüsten und die Rahmenbedingungen erleichtern. Für erfolgreiche Nachfolgen brauchen wir weniger Bürokratie, weniger Steuern und bessere Finanzierungsmöglichkeiten für Investitionen“, fordert Dorfer-Pauschenwein. „Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung als Nachfolger eines Familienbetriebs kenne ich die Herausforderungen und Chancen dieses Prozesses. Es ist wichtig, dass regulatorische Hindernisse beseitigt werden, um unseren Wirtschaftsstandort für die Zukunft zu stärken“, appelliert Wipfler.

Familienunternehmen stärker von Nachfolgethematik betroffen

„Wir können in Österreich auf kein funktionierendes Unternehmen verzichten“, stellt auch Prügl, Leiter des Institute for Family Business der WU Wien und des Friedrichshafener Instituts für Familienunternehmen (FIF), klar. Er verweist darauf, das Familienunternehmen stärker von der Nachfolgethematik betroffen sind: So steht branchenübergreifend etwa jedes zehnte Familienunternehmen vor der Übergabe. Über alle Unternehmen hinweg steht jedes 20. Unternehmen vor der Übergabephase. Nachfolgen außerhalb der Familie werden dabei künftig an Bedeutung zunehmen.

JW-Nachfolgestrategie

In ihrer neuen Nachfolgestrategie präsentiert die Junge Wirtschaft konkrete Maßnahmen zur Erleichterung von Betriebsnachfolgen. So müssen etwa die steuerlichen Rahmenbedingungen bei entgeltlichen Betriebsübertragungen dringend aktualisiert werden: Der Freibetrag bei Veräußerungsgewinnen wurde seit 1975 nicht mehr angepasst und liegt derzeit bei 7.300 Euro. Er soll daher versechsfacht und auf 45.000 Euro angehoben werden. Darüber hinaus sollen Unternehmensübergeber mehrere steuerliche Begünstigen nutzen können, so wie es etwa in Deutschland der Fall ist. Ein staatlich-privat finanzierter Nachfolge-Beteiligungsfonds und ein steuerlich absetzbarer Beteiligungsfreibetrag soll hingegen Nachfolger bei der Aufbringung des für die Übernahme eines Unternehmens erforderlichen Eigenkapitals unterstützen. Es braucht aber auch neue Initiativen zur Bewusstseinsbildung, beispielsweise Entrepreneurship Education und die Stärkung von Nachfolgekompetenzen. Analog zum Start-Up Rat soll die Bundesregierung zudem einen „Nachfolgerat“ einrichten, der das vielfältige Nachfolge- Ökosystem widerspiegelt und die Regierung berät.

JW appelliert: „Es braucht unterstützende Maßnahmen“

„Nachdem es um rund ein Viertel unserer Arbeitgeber-Betriebe und um fast 700.000 Jobs geht, erwarten wir von jeder wahlwerbenden Partei ein Maßnahmenprogramm zur Attraktivierung von Betriebsnachfolgen. Neue Steuern, wie Vermögenssteuern, wären laut Studien hingegen pures Gift auch für Nachfolgen“, betonen Dorfer-Pauschenwein und Wipfler. Die JW appelliert daher an die Politik, rasch unterstützende Maßnahmen zu ergreifen, um eine erfolgreiche Zukunft für Österreichs künftige Unternehmensgeneration sicherzustellen.