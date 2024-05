Bosnische Küche: „Das ist Walter“ eröffnet wieder in Villach

Die freudige Nachricht verkündeten die Betreiber über Facebook: „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir das Restaurant ‚Das ist Walter‘ wieder in unserer schönen Stadt Villach eröffnen werden.“ Das Lokal erfreute sich in der Vergangenheit unter den Liebhabern der bosnischen Küche an großer Beliebtheit. Nun wird „Das ist Walter“ wieder aufgesperrt. Wann genau, ist noch unklar. „Unsere Chefs Arnel und Arnel arbeiten derzeit mit großem Engagement daran, das Restaurant so schnell wie möglich zu eröffnen“, heißt es.

