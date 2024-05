„Frechheit“: GAK-Fans haben es auf Wohnhaus mit Sturm-Merch abgesehen

Der GAK hatte kürzlich Erfolgsgeschichte geschrieben: Der Fußballverein wurde Meister der 2. Liga und konnte sich somit den Aufstieg in die Bundesliga sichern. Es gab somit ordentlich etwas zu feiern. Am gestrigen Samstag, den 25. Mai fand das letzte Spiel der Meistersaison in der 2. Liga statt. Anschließend erfolgte die Übergabe des Meistertellers. Einige Fans jedoch „tanzten“ aus der Reihe und kletterten auf ein Wohnhaus, an welchem Fan-Artikel des SK Sturm Graz angebracht waren. Die Fans sollen es auf die Sturm-Fahne abgesehen haben. Bilder dieses Vorfalls kursieren seit gestern durch diverse Foren. Auch der Sturm-Fanshop beim Liebenauer Stadion wurde „umdekoriert“, und zwar mit Stickern vom GAK. Der Vereinsname der „Schwoazn“ wurde zudem mit roter Farbe durchgestrichten. Darunter nun der neue Schriftzug „GAK“, mit einem Herz versehen. „Eine Frechheit“, so ein Leser gegenüber 5 Minuten zu der Aktion.

©kk | GAK-Sticker auf dem Sturm-Logo ©kk | Der Sturm-Schriftzug wurde mit roter Farbe beschmiert ©kk

Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen

Bei den Fans der beiden Grazer Fußballvereine kochen immer wieder die Emotionen hoch. Beim letzten Graz-Derby kam es zu mehreren Ausschreitungen. Videos zeigten Sturm-Fans, die den GAK-Merch-Stand plünderten. Laut der Polizei verlief das gestrige Spiel ohne erwähnenswerte Vorkommnisse. Es gab danach eine nicht angemeldete Feier mit etwa 500 Personen, die von etwa 21 Uhr bis kurz vor Mitternacht andauerte, wie Heimo Kohlbacher, Sprecher der Polizei, im Gespräch mit 5 Minuten berichtete. Aufgrund des einsetzenden Regens löste sich die Versammlung dann auf. Es kam zu keinen Übertretungen, Anzeigen oder Festnahmen.

Anzeige wurde bislang noch nicht erstattet

Zu einem kleineren Vorfall jedoch kam es in den Nachmittagsstunden. Gegen 14.20 Uhr sollen „vermeintliche GAK-Fans“ in der Münzgrabenstraße auf Höhe der Münzgrabenkirche ein Haltestellenschild beschädigt haben. Bezüglich der Wohnhaus-Kletter-Aktion war der Polizei bislang noch nichts bekannt. „Auf den ersten Blick sieht es nach Sachbeschädigung aus“, so Kohlbacher nach einer ersten Bestandsaufnahme. Eine Anzeige, welche auf diesen Vorfall zutreffen könnte, hat die Polizei jedoch noch nicht vorliegen.