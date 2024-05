Feuerwehr trifft bei Unfall auf Kameraden – er ist der Verletzte

„Beim Eintreffen an der Unfallstelle mussten wir feststellen, dass es sich um einen unserer Kameraden handelt, der gerade von seiner Nachtschicht mit dem Firmenbus einige hundert Meter vor seinem Haus durch Sekundenschlaf in den Entwässerungsgraben gefahren war“, heißt es in einem Einsatzbericht der Feuerwehr Grabersdorf. Die Florianis übernahmen die Erstversorgung des Verletzten sowie Absicherung der Unfallstelle und das Aufbauen der Beleuchtung. „Unser Kamerad wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins LKH gebracht und wir wünschen ihm gute Besserung“, so seine Kollegen.

©FF Grabersdorf Die Florianis übernahmen die Erstversorgung ©FF Grabersdorf und sicherten die Unfallstelle ab

16 Florianis im Einsatz

Nach dem Binden von Betriebsmittel und Bergung des Fahrzeuges mittels Seilwinde konnten die Feuerwehrleute nach rund 90 Minuten wieder ins Feuerwehrhaus einrücken. Die Feuerwehr Grabersdorf war mit zwei Fahrzeugen und 16 Personen im Einsatz. Ebenso zum Unfallort wurde die Polizei und das Rote Kreuz alarmiert.