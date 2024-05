Verdacht der Schweren Nötigung: Mann (33) zückte Küchenmesser

Am Mittag suchte ein 33-jähriger Mann mit Wohnsitz in Dornbirn einen 21-jährigen Bewohner einer Unterkunft für geflüchtete Personen in Feldkirch auf. Der 33-Jährige war in Begleitung von vier Bekannten im Alter zwischen 21 und 32 Jahren. Die ersten Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der Besucher und seine vier Begleiter mit dem 21-Jährigen in Streit gerieten. Der 33-Jährige zückte im Zuge dessen ein Küchenmesser und bedrohte den Bewohner der Unterkunft damit. Als andere Personen im Gebäude die Polizei alarmierten, ergriffen die Männer die Flucht.

Geschnappt

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 33-jährige Mann von einer Polizeistreife angetroffen werden. Das Messer hatte er nicht mehr bei sich. Es wurde von der Polizeidiensthundeeinheit im Nahbereich des Tatortes aufgestöbert. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Die Polizeiinspektion Feldkirch ermittelt nun wegen des Verdachts der Schweren Nötigung gegen den 33-jährigen Mann.