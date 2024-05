Andreas Eriksson wird neuer Goalie-Coach der Graz99ers

Veröffentlicht am 26. Mai 2024, 22:09 / ©99ers/Werner Krainbucher

„Ich versuche, viel Eishockey zu sehen und mich von allen Arten von Torhütern beeinflussen zu lassen, aber ich bevorzuge es und arbeite viel daran, dass Torhüter danach handeln, wie sie das Spiel lesen, um ein paar Schritte voraus zu sein. Ein großer Teil davon ist, wie sie ihre Füße bewegen und die Situationen richtig einschätzen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie man sich in der Kraftkammer und auf dem Eis vorbereitet,“ sagt Andreas Eriksson über seine Trainingsphilosophie. Er legt großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Torhütern: „Ich glaube fest daran, dass es wichtig ist, mit meinen Torhütern eng zusammenzuarbeiten und ihnen das Gefühl zu geben, dass wir gemeinsam auf einer Reise sind, die am Ende zu Ergebnissen führt. Und ich habe immer noch guten Kontakt zu jedem Torwart, den ich im Laufe der Jahre trainiert habe.“

Hat bereits eine „stolze Liste“

Im Laufe seiner Karriere hat Eriksson bereits mit zahlreichen namhaften Torhütern gearbeitet, darunter Kristers Gudlevskis, Linus Ullmark, Patrik Bartosak, Joel Lassinantti, Oskar Alsenfelt, Cristopher Nihlstorp und Anton Forsberg. Diese Liste spricht für sich und unterstreicht die Qualität und das Ansehen, das Eriksson in der Eishockeywelt genießt. Auch Neuzugang Jonas Gunnarsson war bereits einer seiner Schützlinge: “Wir haben unsere Reise in Malmö 2015 begonnen, und wie mit allen meinen Torhütern habe ich mich auch mit Jonas sehr gut verstanden und wir haben oft darüber gesprochen, wieder zusammenzuarbeiten. Als sich die Gelegenheit bot, habe ich ihm gesagt, dass wir dieses Jahr etwas Magisches schaffen werden.“

„Graz ist eine großartige Herausforderung“

Zu seiner Entscheidung, nach Graz zu kommen, erklärt Eriksson: „Ich habe mich für Graz entschieden, weil ich nach den Gesprächen mit Harry Lange und Philipp Pinter ein gutes Gefühl hatte. Sie haben mir erklärt, wie sie den Klub wieder erfolgreich machen möchten. Ich liebe es solche Herausforderungen anzunehmen und Graz ist eine großartige Herausforderung. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

„Haben uns absoluten Goalie-Fachmann ins Boot geholt“

Sportdirektor Philipp Pinter freut sich: „Mit Andreas haben wir uns einen absoluten Goalie-Fachmann ins Boot geholt. Wir waren bereits einige Wochen davor in Kontakt mit ihm, nachdem er uns von einigen verschiedenen Seiten empfohlen wurde. Er arbeitet sehr akribisch mit seinen Goalies und pusht sie täglich den nächsten Schritt zu machen. Er wird unsere Goalies nicht nur sportlich weiterbringen, sondern auch auf der mentalen Ebene – dieser Bereich ist deswegen so wichtig, da auf dieser Position auch sehr viele Spiele im Kopf gewonnen werden. Seine soziale Kompetenz ist hervorragend – gepaart mit seiner langjährigen Erfahrung im schwedischen Top- Hockey wird er uns auch in Graz weiterhelfen. Ich denke, dass er eine ideale Erweiterung im Coaching-Staff sein wird.“