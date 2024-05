Bis zu 27 Grad bringt der Montag in Österreich

Veröffentlicht am 26. Mai 2024, 22:24 / ©5 Minuten

„In der Osthälfte überwiegt nach Auflösung einiger stärkerer Restwolken und lokaler Nebelfelder sonniges und weitgehend trockenes Wetter. Einzelne Regenschauer oder Gewitter beschränken sich hier auf das Berg- und Hügelland. Weiter im Westen ziehen hingegen den ganzen Tag deutlich mehr Wolken durch und bringen auch den einen oder anderen Schauer“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Störungszonen in Tirol und Voralberg

Am Nachmittag aber verdichten sich schließlich mit Störungsaufzug in Tirol und Vorarlberg die Wolken deutlich und auch die Regenschauer werden häufiger und kräftiger. Mitunter mischen sich dann auch einzelne Gewitter in die Schauer. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus überwiegend Ost bis Südost. Frühtemperaturen werden mit 8 bis 14 Grad prognostiziert, die Tageshöchstwerte werden mit 21 bis 27 Grad vorhergesagt.