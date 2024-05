Plötzlich versagte Bremse: Crash mit immer schneller werdenden Quad

Eine 28 Jahre alte Österreicherin lenkte am 26. Mai 2024, gegen 18.40 Uhr, ein zum Verkehr zugelassenes Quad auf einer Forststraße (nicht öffentlich) in Mieders von einem Bergrestaurant kommend in Richtung Talboden. Im Fahrzeug fuhren eine 37-jährige Frau und ihr 9 Jahre alter Sohn (beide österr. Staatsangehörige) mit. Vor der letzten Kehre zur Abschrankung der Straße konnte die Lenkerin plötzlich nicht mehr bremsen. Die Fußbremse zeigte keine Wirkung. Das Fahrzeug wurde deshalb immer schneller und begann hin und her zu pendeln. Dadurch kam die 28-Jährige vermutlich über den rechten Fahrbahnrand hinaus, fuhr über eine abschüssige Waldlichtung, gelangte von dort auf die Forststraße zurück und prallte schließlich gegen eine Baumgruppe. Durch die Wucht des Aufpralles drehte sich das Quad um die eigene Achse und die Lenkerin sowie das Kind schleuderte es aus dem Fahrzeug. Sie blieben neben dem Gefährt, das auf den Rädern zum Stillstand gekommen war, verletzt liegen.

Mit Rettungshubschrauber ins Spital gebracht

Die Unfalllenkerin wurde nach ihrer Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Crew des Rettungshubschraubers C1 in den Schockraum der Klinik Innsbruck verbracht. Die beiden weiteren Fahrzeuginsassen erlitten durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen. Sie wurden von der Rettung in das BKH Hall in Tirol eingeliefert. Das Unfallfahrzeug wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur technischen Überprüfung der Bremsen sichergestellt. Ebenfalls im Einsatz befanden sich die Bergrettung vorderes Stubaital mit 6 Kräften und 1 Streife der Polizeiinspektion Fulpmes.